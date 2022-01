Positiva al Covid viola la quarantena per andare a fare shopping: “Non volevo perdere i saldi”

Positiva al Covid viene trovata a fare shopping: “Non volevo perdere i saldi”

“Non volevo perdere i saldi”: è l’incedibile giustificazione fornita da una donna di 51 anni andata a fare shopping nonostante fosse positiva al Covid.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda si è svolta a Monza. La donna, fermata dai carabinieri durante un controllo di routine, ha chiesto agli agenti di fare in fretta perché le stavano facendo perdere tempo per una svendita.

Poi, quando i carabinieri si sono accorti che la donna in realtà sarebbe dovuta essere in quarantena a causa della sua positività al Covid, si è giustificata dicendo che in realtà il suo periodo di isolamento era finito.

Attraverso un approfondito controllo, però, gli agenti hanno scoperto che in realtà la donna era risultata positiva anche al tampone di verifica di fine quarantena e che quindi avrebbe dovuto proseguire l’isolamento. La 51enne è stata obbligata a tornare nella sua abitazione ed è ora indagata a piede libero.