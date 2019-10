Pordenone, anziano ucciso da due cani da difesa di una parente

Un uomo anziano di 74 anni, questo pomeriggio è stato aggredito e ucciso da due cani da difesa di proprietà di una parente. L’uomo si trovava a casa della parente e vicina di casa a Brugnera, in provincia di Pordenone ed era entrato nel recinto degli animali per dargli da mangiare. I cani lo hanno aggredito con ferocia e poco dopo si sono scagliati anche sulla moglie, accorsa sul posto dopo aver sentito le grida del marito. Il figlio della coppia è immediatamente intervenuto per aiutare i genitori, ed è riuscito a sparare ai due cani con un fucile che aveva in casa.

L’uomo è morto poco dopo l’aggressione mentre la moglie è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita. “Li conosceva da anni e non era mai successo niente: non possiamo darci una spiegazione per quanto accaduto”, ha affermato un parente dell’uomo.

Pordenone, anziano ucciso da due cani: la testimonianza

“Nessuno potrà mai sapere cosa sia realmente accaduto in quei frangenti, non credo si tratti di una leggerezza o che gli animali si siano sentiti minacciati: lo vedevano sempre e non avevano mai dato alcun segnale di insofferenza. La verità sarà impossibile da accertare: quando i cani lo hanno aggredito c’era solo lui. Solo dopo è arrivata la moglie che ha provato a sottrarlo alla morsa dei due animali. Secondo quanto ci hanno riferito decisivo è stato l’intervento del figlio della coppia, che è corso a prendere un’arma ed è riuscito a uccidere il cane che sembrava inarrestabile. Solo in quel momento è stato possibile portare soccorso alle vittime dell’aggressione”, hanno affermato

