Ponte sullo Stretto, Salvini presenta il plastico da Vespa: “Costa meno di un anno di reddito di cittadinanza”

Il plastico del ponte sullo Stretto fa il suo ritorno in una trasmissione di Bruno Vespa. A mostrarlo non è più Silvio Berlusconi ma Matteo Salvini, nelle vesti di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Una struttura che sarà lunga 3.200 metri, alta 400 metri, con 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari, al modico costo di 7 miliardi di euro. “Costa meno di un anno di reddito di cittadinanza”, afferma Salvini, che promette l’inizio dei lavori per l’estate 2024: “ci vorranno cinque anni”.

“Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra” evidenzia il leader leghista, che nel 2016 metteva in dubbio la possibilità che il ponte potesse anche solo stare “in piedi”. Secondo Salvini oggi è necessario costruire il ponte, Il più lungo del mondo a campata unica, perché consentirà un “risparmio ambientale unico al mondo con 140mila tonnellate di Co2 che non saranno emesse nell’aria”. “A ponte fatto e ad alta velocità completata da Palermo a Roma ci vorranno 5 ore e mezzo”, sostiene il vicepremier, che prevede “100mila posti di lavoro veri nell’arco di 5 anni”.

Salvini ha anche voluto rispondere “a quelli che dicono che il ponte non serve” e hanno contestato le carenze croniche di investimenti in infrastrutture in Sicilia e Calabria: “domani sono a Taormina a inaugurare una infrastruttura ferroviaria, 12 miliardi già stanziati per la Palermo-Catania-Messina, la Salerno-Reggio Calabria è in progettazione, abbiamo messo tre miliardi sulla statale 106 in Calabria, non avere il ponte sarebbe una follia”. “Se ne parla da 50 anni e agli italiani queste chiacchiere sono già costate un miliardo di euro”, ammonisce il ministro.