Il ponte di Albiano Magra, tra Massa Carrara e La Spezia, è crollato

Nel mattino di oggi, mercoledì 8 aprile, è crollato il ponte di Albiano Magra, situato tra le province di Massa Carrara e La Spezia. Lo riportano diverse testate locali della Lunigiana, secondo cui non ci sarebbero vittime né feriti. Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30. Il ponte di Albiano Magra collega l’omonimo paese in provincia di Massa Carrara con Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia. Negli scorsi mesi l’infrastruttura era stata al centro di forti polemiche: diversi automobilisti avevano segnalato crepe lungo il corso del ponte, che però non è mai stato chiuso al traffico.

