Pompei, il pizzaiolo bestemmia troppo e il collega lo accoltella alla gola

Pizzaiolo accoltella collega alla gola perché bestemmia troppo: è quanto accaduto a Pompei, in un locale del centro, nella serata di venerdì 18 dicembre.

Secondo quanto ricostruito tutto si è svolto intorno alle 20 di venerdì quando un pizzaiolo di 22 anni ha accoltellato alla gola un suo collega durante l’orario di lavoro.

L’aggressore, a quanto si apprende da fonti investigative, non sopportava che il collega 35enne bestemmiasse in continuazione, motivo per cui, all’ennesima imprecazione, avrebbe deciso di dare una “lezione” alla vittima ferendolo con un fendente alla gola.

L’uomo, operato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è attualmente in prognosi riservata, mentre il pizzaiolo responsabile della violenza è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia e si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale.

Subito dopo l’accaduto, il pizzaiolo si è barricato negli spogliatoi del locale con i poliziotti che hanno dovuto faticare non poco per far uscire l’aggressore.

Sul posto, inoltre, è stato recuperato il coltello utilizzato per l’aggressione che ora è a disposizione degli inquirenti, i quali dovranno chiarire la dinamica dei fatti.