Indicato dagli esperti come possibile successore di Papa Francesco, Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, è legato a un altro Pizzaballa celebre: quello introvabile delle figurine anni Settanta. A confermarlo era stato lo stesso religioso in un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera: “Sì. Pier Luigi Pizzaballa, il portiere dell’Atalanta, è cugino di mio padre. Anch’io, come tutti, facevo la raccolta delle figurine; e anch’io, come tutti, Pizzaballa non l’ho mai trovato”. Il cardinale, che prenderà parte al Conclave che dovrà decidere il successore di Papa Francesco, è noto sia per essere, come detto, uno dei papabili, sia per il suo impegno in questi ultimi mesi nella Striscia di Gaza.

Meno noto, almeno per i non appassionati di calcio, è Pier Luigi Pizzaballa. Nato a Bergamo il 14 settembre 1939, ha giocato come portiere difendendo i pali di Atalanta, Roma, Verona e Milan. Nonostante le 302 presenze collezionate in Serie A, spesso Pier Luigi Pizzaballa è ricordato soprattutto per la rarissima figurina dell’album dei calciatori Panini: in particolar modo quella relativa alla stagione 1963/64. A spiegare cosa fosse successo fu lui stesso in un’intervista a Repubblica: “Era vero che, non si sa come, nell’archivio della Panini il mio cartoncino non c’era più e, quando arrivò il momento di ripescare Pizzaballa per metterlo nella pagina dei titolari, dovettero ristamparla, così per un certo periodo risultò introvabile”.