“Piero Angela è morto per la quarta dose del vaccino anti-Covid”: la fake news diventata virale

Una fake news da giorni circola sui social e non solo. “Piero Angela è morto a causa della quarta dose del vaccino anti-Covid”. Falso. Totalmente falso. Nel messaggio postato sui social e che sta circolando di chat in chat si parla di un primario inesistente e che lo Spallanzani non ha mai conosciuto, tale Elvio Giagrinte. A questo personaggio immaginario vengono attribuite delle dichiarazioni inventate di sana pianta secondo cui la quarta dose del vaccino anti-covid avrebbe provocato una crisi cardiaca al noto giornalista e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto.

Il 15 agosto 2022, un account Facebook ha pubblicato un post dove si afferma che un primario dello Spallanzani di Roma, Elvio Giagrinte, avrebbe confermato che “Piero Angela è morto per gli effetti avversi della quarta dose”. Ma allo Spallanzani non risulta alcun primario con quel nome, così come non risulta all’interno del database dell’Ordine dei Medici. Se si cerca il suo nome in un motore di ricerca online, poi, gli unici risultati sono quelli delle condivisioni Facebook in determinati gruppi contrari al green pass. Si tratta insomma di una notizia completamente falsa. Una fake news ancora più odiosa considerando l’impegno profuso da Piero Angela per pubblicizzare e incentivare l’uso delle vaccinazioni anti-covid.