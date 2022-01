Piacenza, trovati i corpi di quattro ventenni in un’auto finita nelle acque del Trebbia: tornavano da una festa

Tragedia nel piacentino: quattro ventenni di ritorno da una festa di compleanno hanno perso la vita dopo che l’auto in cui si trovavano è caduta nel fiume Trebbia. I corpi dei ragazzi sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi dopo che un uomo a passeggio con il cane tra Malpaga e Puglia di Calendasco ha visto l’auto inabissata per metà nel fiume.

Le vittime sono Domenico Di Canio, 22 anni, William Pagani, 23 anni, Elisa Bricchi, 20 anni, e il 22enne Costantino Merli. I genitori dei quattro, tutti provenienti dalla zona, ne avevano denunciato la scomparsa dopo che si erano recati ieri sera a una festa di compleanno in un locale a San Nicolò a Trebbia senza poi rientrare. Non sono ancora note le ragioni dell’incidente: l’ipotesi considerata più probabile dagli inquirenti è che non si siano accorti della riva, finendo nel fiume.

“Questa è la più grande tragedia accaduta sul nostro territorio. Perdere quattro vite di ragazzi così giovani”, ha detto Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco, recatosi sul luogo del ritrovamento. “Non ci sono parole in questi momenti, solo silenzio carico di umanità e vicinanza”.