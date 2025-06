Un giorno di festa che si trasforma in tragedia: è quanto avvenuto Pieve Caina, a Marsciano, in provincia di Perugia, dove un quattordicenne è morto dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale. Il ragazzo, originario di Perugia e studente di una scuola media della città, si trovava nella località insieme ai suoi compagni di classe a alcuni accompagnatori adulti per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Quando il quattordicenne si è tuffato, è immediatamente scomparso. I soccorsi, allertati immediatamente, una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e se la morte sia stata causata da annegamento o da altre circostanza.