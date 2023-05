Perugia, 20enne americano precipita dal tetto di un palazzo e muore

Tragedia a Perugia, dove un ragazzo americano di 20 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un palazzo. La vittima, che era ospite di un amico, non avendo le chiavi di casa, avrebbe provato a rientrare in casa passando da un’impalcatura. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza del personale sanitario del 118 intento ad apprestare le prime cure al giovane poi portato all’ospedale del capoluogo umbro in gravi condizioni. Secondo gli investigatori, il giovane era solito compiere questa pericolosa azione.

Durante la notte, il 20enne avrebbe trovato però la finestra “d’ingresso” chiusa. Da qui la scelta di salire sul tetto, dove avrebbe perso l’equilibrio. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è però deceduto poco dopo il ricovero. Gli operatori hanno quindi sentito i testimoni e un suo amico – “in palese stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol” riferisce la questura – ha spiegato che, dopo avere passato la serata insieme al giovane e bevuto in diversi locali, si erano separati e il ventenne era tornato nell’abitazione dove è ospite dallo scorso 17 maggio.

Poco dopo, era stato contattato dalla ragazza della vittima che lo aveva informato che era caduto e si era ferito. Si era quindi portato nei pressi dell’abitazione, dove ha trovato l’amico in gravi condizioni ma ancora cosciente. Il giovane probabilmente, trovando la finestra chiusa, aveva tentato, passando dal tetto, di accedere da un’altra finestra ma, verosimilmente perdendo l’equilibrio, era precipitato. Sono in corso indagini per verificare eventuali responsabilità.