Dai banchi della chiesa rischia di finire a quelli di un tribunale. È il caso di un parrocchiano di 62 anni che per mesi avrebbe perseguitato il sacerdote della chiesa che frequentava con attenzioni morbose, telefonate a qualsiasi ora, appostamenti e minacce. A nulla sono valsi i tentativi del parroco di dissuaderlo. Alcuni mesi fa, un’ordinanza del tribunale di Roma ha proibito al fedele di avvicinarsi al religioso e alla chiesa dove il prete celebra le sue funzioni religiose. Ma ora la vicenda rischia di finire in tribunale perché la procura è pronta a chiedere il processo per il parrocchiano accusandolo di stalking.

I fatti, recenti, sono iniziati nel gennaio 2021 e riguardano una chiesa del quartiere San Giovanni a Roma, come si legge della denuncia che il prelato ha affidato alle forze dell’ordine. Il fedele – un parrocchiano esemplare che partecipava a ogni funzione, raduno o evento organizzato dalla curia – ha finito per rendere impossibile la vita del sacerdote. Centinaia di chiamate, appostamenti e irruzioni in sacrestia. Alla vittima non è rimasto altro da fare che denunciare la faccenda. Le forze dell’ordine hanno avvisato la procura che ora vuole chiedere il processo per stalking.