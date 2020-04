Giuseppe Spagnolo, il pensionato palermitano che a Pasqua ha organizzato insieme ad altre persone un barbecue sui tetti delle case popolari dello Sperone, ha ingaggiato un agente per rilasciare interviste.

Lo ha rivelato lo stesso Spagnolo a La Zanzara su Radio 24, uno dei programmi radiofonici più popolari: “Con me da oggi non si può più parlare. Lei con me non deve parlare”, ripete ai conduttori Cruciani e Paranzo che lo avevano cercato per farlo parlare in radio. “Se vuole le do un numero. Non le posso rispondere, da oggi. Manco un secondo, ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente, se vuole il numero…”.

I conduttori, quasi increduli, hanno allora contattato l’agente per verificare la questione, e quest’ultimo ha confermato tutto: “Sì, è un nostro contrattualizzato, è per un video?”, chiede. “No, radio, dieci minuti”. “Le posso fare 1500 euro più Iva – fa sapere l’agente – gratis non si può fare perché dobbiamo recuperare i soldi della multa”. “Possiamo chiudere a 800 euro più Iva per otto minuti”, dice Parenzo, ma l’agente ne chiede mille. “Chiudiamo a 900”, insiste allora Cruciani, strappando l’accordo dopo una breve contrattazione.

