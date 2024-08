Pensionata vince 5 milioni con un Gratta e vinci da 20 euro

Vincita milionaria a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. Una fortunata signora con un Gratta e Vinci da 20 euro si è ritrovata in mano un biglietto da 5 milioni di euro. Si tratterebbe di una pensionata della zona, la quale, dopo aver grattato, ha scoperto di aver vinto ben 5 milioni. All’inizio neanche lei riusciva a crederci, tanto che è tornata dal tabaccaio per sincerarsi insieme al titolare della vincita. “Abbiamo verificato insieme, la vincita era proprio da cinque milioni”, racconta il titolare.

La donna, secondo quanto raccontato dal proprietario della tabaccheria ai giornali, si era recata ieri sera per tentare la fortuna. Cliente abituale dell’esercizio, è poi tornata a casa e, dopo aver grattato, ha scoperto con gran sorpresa di aver vinto 5 milioni di euro.

Inizialmente la pensionata era talmente incredula che, prima di festeggiare, ha preferito aspettare il giorno successivo e tornare indietro per chiedere conferma a chi le aveva venduto il biglietto vincente. Poi, appurata la vincita, ha chiesto di restare anonima. Le uniche informazioni fornite dal titolare sono: “È una cliente abituale. Acquista spesso le cartelle “Gratta e vinci”, così ha fatto lunedì ed è tornata a casa”. Poi il giorno dopo è tornata per accertarsi della vittoria, così la donna ha potuto finalmente festeggiare senza dubbi. Nel dettaglio, si tratta di un Gratta e vinci della serie “100X”. Di biglietti vincenti da 5 milioni ce ne sono uno ogni 10.080.000.