Conclave 2025: a che ora (orario), canale tv, diretta, streaming e dove vedere la fumata (bianca o nera) per l’elezione del nuovo Papa

Mercoledì 7 maggio 2025 inizia il Conclave, con i cardinali rinchiusi nella Cappella Sistina, per eleggere il prossimo Papa. Chi sarà il 267esimo successore di Pietro? Il rito del Conclave è antichissimo. Sono previste due votazioni al mattino e due alla sera. Gli occhi del mondo si spostano sul comignolo di piazza San Pietro. La fumata nera indica che non è stato raggiunto il quorum di due terzi (89 voti), mentre la fumata bianca indica che il mondo sta per conoscere il nuovo Papa. Ma dove vedere in tv, su che canale, in diretta anche streaming, a che ora (orario) le fumate del Conclave? Ecco tutte le informazioni.

A dare maggiori indicazioni sugli orari delle fumate è stato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. La prima fumata, dopo la prima votazione, è attesa intorno alle 19 di oggi, 7 maggio, dopo il giuramento e l’extra omnes. A partire da giovedì le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19. Le fumate sono dunque due al giorno, ma in caso di esito positivo non sarà a fine sessione ma viene anticipata.

Streaming e tv

Potete seguire l’esito delle votazioni del Conclave, con la tradizionale fumata, in diretta su tutti i canali all news come Rai News, Sky Tg24 e TgCom24. Ampi spazi e dirette sul canale della Cei Tv2000. Tutti i telegiornali, a cominciare da Tg1 e Tg5, si collegheranno in diretta, anche con edizioni straordinarie, al momento della fumata bianca, per raccontare a tutti l’elezione del nuovo Papa. In diretta streaming sui canali social e YouTube di Vatican Media.