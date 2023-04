Milano, chef propone una sua versione della pasta in bianco: il prezzo fa discutere

Due ingredienti, nessuna idea nuova se non quella di riportare in auge un grande classico e un prezzo destinato a far discutere: il giovane chef Alberto Quadrio, che lavora nel ristorante dell’Hotel Portrait 10_11 nella centralissima via Sant’Andrea nel Quadrilatero della Moda di Milano ha lanciato un piatto chiamato “La mia idea di pasta in bianco”. Fusilloni e Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi, al costo di 26 euro.

Quadrio non si limita a “spolverare” il formaggio sulla pasta: “Faccio una specie di risotto, non cuocio la pasta in acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne – ha spiegato – Filtro il brodo e lo faccio decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta da questo brodo, cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna”.

Il giovane cuoco, cresciuto nella cucina nientemeno che dello chef tristellato Gualtiero Marchesi, è destinato ad attirare forti critiche su di sé, soprattutto per il prezzo del piatto. Sui social molti sono già sul piede di guerra: “Che bello, un piatto di pasta in bianco come in ospedale. Ma a 26 euro, come in una delle cliniche private più costose del pianeta”, si legge. E ancora: “Così si sdogana l’idea che la pasta in bianco possa costare 26 euro, e questo poi a cascata si ripercuote sui prezzi dei posti normali”.