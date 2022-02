Passeggino finisce sui binari della stazione: morto neonato di un mese

È morto il neonato di un mese che era finito sui binari della stazione di Pavia: la vicenda risale al 2 febbraio scorso con il piccolo che ha lottato tra la vita e la morte fino a ieri, venerdì 18 febbraio, quando purtroppo è deceduto alla Patologia Neonatale del Policlinico San Matteo di Pavia.

Troppo gravi le ferite riportate in quello che sembrerebbe essere stato un tragico incidente anche se la procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava sul passeggino al momento dell’incidente. Il padre, un uomo di 44 anni, l’aveva appena accompagnato a una visita di controllo a due settimane dal parto.

Il genitore era al telefono quando in stazione è transitato un treno merci partito da Milano e diretto a Genova. Non è ancora chiaro se il convoglio abbia agganciato il passeggino trascinandolo successivamente sui binari o se la carrozzina sia stata sbalzata sulla ferrovia in seguito allo spostamento d’aria provocato dal passaggio del convoglio.

Il neonato non è stato travolto dal treno, ma nella caduta ha riportato lesioni che purtroppo si sono rivelate per lui fatali. Il papà del bambino è indagato per omicidio colposo e abbandono di minore, ma sarà l’inchiesta a determinare la dinamica dei fatti.