Pasquetta 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 1 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 1 aprile 2024, in Italia in occasione della Pasquetta 2024? Se ieri, giorno di Pasqua, quasi tutti i supermercati e i negozi erano chiusi, per concedere ai lavoratori un giorno di riposo in una festa così sentita, oggi le cose sono molto diverse. Rispetto a ieri, infatti, molti negozi e supermercati, ma anche centri commerciali, sono aperti, per permettere a chi vuole di godersi una giornata all’insegna dello shopping, o per comprare qualcosa magari all’ultimo minuto per la scampagnata o il barbecue di Pasquetta.

Come sempre il consiglio che vi diamo è sempre quello di consultare il sito del vostro punto vendita di fiducia, o i profili social. Spesso inoltre molte indicazioni vengono affisse già dai giorni precedenti all’entrata dal negozio. Vediamo la situazione nel dettaglio per Pasquetta 2024. Esselunga tutti aperti, Conad aperti in grandissima maggioranza così come le Coop; Il Gigante ancora aperto (lo era già stato in gran parte ieri a Pasqua), ), Bennet aperto, Iper la grande I aperto ovunque. Insomma, tutte le grandi catene di supermercati saranno aperte oggi, 1 aprile.

Non mancheranno i centri commerciali aperti, e così MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ecc. saranno aperti a Pasquetta 2024. Questo vale anche per Leroy Merlin e Decathlon, in particolare quando sono ospitati da un centro commerciale o nelle sue immediate vicinanze. Ovviamente pure tutti i negozi IKEA sono aperti a Pasquetta, ovvero il Lunedì dell’Angelo. Una giornata che quindi molti decideranno di trascorrere in qualche centro commerciale, specie laddove il tempo sarà, come da tradizione a Pasquetta, incerto. Vediamo allora gli orari di apertura dei principali outlet e villaggi a Pasquetta 2024, come riporta il sito Ultimoprezzo.