Parata 2 giugno 2025 a Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Parata 2 giugno 2025 Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, a Roma si svolge la Parata militare per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese poiché si riallaccia al referendum del 1946. In quell’occasione è stata abolita la monarchia per approvare la Repubblica che oggi celebriamo. E la Capitale, oltre a vedere il proprio cielo tinto di verde, rosso e bianco per l’occasione, ospita anche la classica parata che prende vita sui Fori Imperiali. Ma quali sono le strade chiuse e le deviazioni bus in vista della parata del 2 giugno 2025? E le metro chiuse? Scopriamolo insieme.

Strade chiuse

Quali sono le strade chiuse al traffico per la parata del 2 giugno 2025? Strade chiuse già a partire da giovedì 1 giugno in realtà nella zona dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, incluse via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia, piazza Madonna di Loreto, vicolo di San Bernardo. Sono stati collocati divieti di sosta anche presso via Caetani, via dei Funari, via dei Falegnami. Così come nelle aree di Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità. La strada chiusa naturalmente è quella dei Fori Imperiali dove si svolge la Parata, per cui è inaccessibile.

Aree limitate dalle prime ore di venerdì 2 giugno sono quelle di Piazza Venezia, a via di San Gregorio, a Bocca della Verità, al Circo Massimo e a Caracalla. Nel corso della mattinata del 2 giugno 2023 per la parata, saranno chiuse al traffico anche altre corsie centrali della Colombo, tratto via Laurentina- Porta Adreatina. Inoltre fino alle ore 14:00 saranno chiusi al pubblico il Colosseo, il complesso del vittoriano, il museo dei Fori Imperiali, i mercati di Traiano e le aree archeologiche del Foro Romano-Palatino e Palazzo Venezia.

Deviazioni linee bus

In base alle restrizioni spiegate pocanzi, Atac ha previsto deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici anche in base alle indicazioni della Questura. Subiranno modifiche le seguenti linee: 3NAV-51-75-81-85-87-118-160-628-671-714-792-MB e quelle notturne n5-n8-n11-n46-n70-n90-n98-n201-n543-n716-n904-n913-n3d-n3s-nMB-nME-nMc. La metro B invece resterà attiva, per cui non chiuderà. I lavori che al momento riguardano questo tratto di metro saranno sospesi per il 2 giugno. Per maggiori informazioni in tempo reale consultare Atac.