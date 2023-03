Papa Francesco sostituito per la messa di Pasqua: la celebrerà il cardinale Re

Papa Francesco sta meglio, ma non celebrerà la messa di Pasqua. Lo ha reso noto il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio. Sarà proprio lui a sostituire il pontefice nella funzione del 9 aprile.

Il direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, ha detto che Papa Francesco “ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate”.

Dopo aver fatto colazione, ha precisato Bruni, “ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”.

Il cardinal Re celebrerà la messa di Pasqua

“Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua”, ha detto Re. E ha sottolineato che, vista l’attuale situazione, con il Papa ricoverato, “abbiamo certamente stabilito le Palme, il giovedì santo mattina e pomeriggio e la domenica, quando ci sarò io”.

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ieri, 29 marzo, per un’infezione respiratoria. Fonti ospedaliere precisano che “lo staff medico è ottimista e ritiene che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”. La notte “è passata liscia come l’olio”, aggiungono.

Vicino al Pontefice c’è Massimiliano Strappetti, infermiere di fiducia del Papa, colui che lo aveva convinto a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa. Bergoglio aveva accusato alcune difficoltà respiratorie per un lieve malore. La Tac toracica a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo ed è stata esclusa anche una possibile infezione da Covid.