Dopo la scomparsa di Papa Francesco, morto all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile in seguito a un ictus cerebrale, il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale. Intanto, il Vaticano ha annunciato che i funerali del Pontefice si terranno sabato 26 aprile alle ore 10,00 sul sagrato della basilica di San Pietro a Roma: alle esequie sono attesi i principali leader mondiali. Da oggi, intanto, la bara di Papa Francesco sarà esposta a San Pietro fino a venerdì per l’ultimo saluto da parte dei fedeli. Nel frattempo, si fanno anche i primi nomi di coloro che potrebbero salire al soglio pontificio dopo Bergoglio. Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla morte di Papa Francesco di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, aggiornate in diretta live.

