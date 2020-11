Maradona, il Papa gli dedica una storia Instagram

Papa Francesco dedica una storia a Diego Armando Maradona su Instagram. Dopo aver inviato alla famiglia del campione argentino un rosario e una lettera di cordoglio, il Pontefice, sul profilo “Franciscus“, pubblica una foto di un loro incontro in Vaticano diversi anni fa. I due sono sorridenti. La storia è accompagnata dall’hashtag #RIPMaradona.

Alla foto è collegato un video di Vatican News dell’incontro tra Papa Francesco e Maradona. “È morto Maradona, poeta del calcio. Il Papa – si legge nel post – lo ricorda nella preghiera. Mondo dello sport in lutto per la morte del calciatore argentino Diego Armando Maradona, da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma uomo dalle molte fragilità. Papa Francesco ripensa ‘con affetto’ agli incontri del 2014, in occasione della Partita per la pace, e poi del 2015, nell’ambito delle iniziative e i progetti di Scholas Occurentes”.

