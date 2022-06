Nuove indiscrezioni su Papa Francesco: “Dimissioni imminenti”

“Dimissioni imminenti”: da giorni si rincorrono le indiscrezioni su Papa Francesco che, secondo diversi quotidiani italiani e internazionali, sarebbe pronto ad abdicare così come fatto dal suo predecessore, Benedetto XVI.

Ad alimentare le voci, oltre alla precarie condizioni fisiche di Bergoglio, è stata la decisione del Pontefice di recarsi a L’Aquila il prossimo 28 agosto per la chiusura delle celebrazioni della Perdonanza celestiniana. La città abruzzese, infatti, è storicamente legata alla memoria di Celestino V, ovvero il primo Papa dimissionario della storia.

Così come ricorda Il Messaggero, lo stesso Benedetto XVI, prima di dimettersi, si recò sulla tomba di Celestino V per lasciarvi in dono il suo Pallio.

Le voci sulle possibili dimissioni del Santo Padre si rincorrono da quando Bergoglio ha annunciato che per la fine di agosto avrebbe indetto un concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali, 16 dei quali avranno meno di 80 anni e potranno votare nel prossimo conclave in cui verrà eletto il successore di Francesco.

La settimana dopo il concistoro, inoltre, si terranno due giorni di colloqui in cui i cardinali verranno informati sulla sua recente costituzione apostolica che riforma la burocrazia vaticana. Come ricorda l’Ap, Papa Francesco nel 2013 fu eletto con il compito di riformare la Curia romana. Ora che la riforma è stata in gran parte completata, dunque, Papa Francesco potrebbe ritenere concluso il suo mandato.