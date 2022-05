Papa Francesco ironizza sul ginocchio: “Mi servirebbe un po’ di tequila”

“Mi servirebbe un po’ di tequila”: così Papa Francesco ha scherzato sul problema al ginocchio che lo affligge da un po’ di tempo, costringendolo a usare una sedia a rotelle.

In un video diventato virale su Tik Tok, il Pontefice ironizza con alcuni sacerdoti messicani che gli hanno chiesto aggiornamenti sul suo stato di salute e del suo ginocchio dolorante.

“Sai cosa mi serve per la mia gamba? Un po’ di tequila” ha risposto in spagnolo il Santo Padre al termine della Santa Messa in piazza San Pietro a Roma di domenica 15 maggio.