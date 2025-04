Papa Francesco, le cause della morte di Jorge Mario Bergoglio

Quali sono state le cause della morte di Papa Francesco, morto oggi – 21 aprile 2025 – all’età di 88 anni? Da tempo il Pontefice era alle prese con delle complicazioni respiratorie. Le cause del decesso, tuttavia, al momento non sono state rese note.

Ad annunciare la sua morte è stato nella mattinata di oggi Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Papa Francesco, come reso noto, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è stato il primo Papa a provenire dal continente americano nonché il primo gesuita a salire al soglio pontificio e ad assumere il nome di Francesco, in onore di san Francesco d’Assisi.