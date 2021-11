Pandemia Xylella: la strage degli ulivi

«Moi, cu chiangi ete», dal dialetto salentino: «Ora c’è da piangere». Rosario, 81 anni, una vita passata in campagna cresciuto con agli alberi di ulivo, abbassa lo sguardo quando gli chiedo com’è la situazione Xylella. E in effetti viene un nodo in gola a guardare i filari di scheletri a ridosso delle strade provinciali per Lecce. All’inizio del fenomeno Xylella, 10 anni fa, non sembrava possibile che un’intera pianura potesse rischiare la desertificazione a causa di una “malatia”, sembrava un pericolo evitabile. All’inizio c’era rabbia e autodifesa. Oggi non c’è più nulla: a distanza di anni muore tutto e quello che predomina è la rassegnazione del Sud. Il pensiero va a Rocco Scotellaro, sindaco contadino e poeta del sud. Chissà come avrebbe commentato la morte non solo dei contadini, ma delle loro stesse terre. «Ho perduto la schiavitù contadina, non mi farò più un bicchiere contento, ho perduto la mia libertà».

La Xylella ha lasciato stecchiti milioni di alberi, in un attimo durato un decennio. Anche Rosario pensa che dietro questa brutta storia ci sia l’economia malata. Lui è un vecchio comunista che ha lottato per la spartizione delle terre e si sente abbandonato. Le domande, rimaste senza risposta, trovano solo parole di impotenza sussurrate nei paesi: «È colpa delle multinazionali del cibo, vogliono impiantare colture intensive di ulivi nani per avere il controllo della produzione».