Palermo, false vaccinazioni in cambio di soldi: arrestata anche un’infermiera

False vaccinazioni in cambio di soldi: è quanto scoperto dai poliziotti della Digos di Palermo che, all’alba di martedì 21 dicembre, hanno arrestato tre persone, tra cui anche un’infermiera che fingeva di somministrare le dosi di vaccino anti-Covid.

La vicenda è accaduta all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno smascherato la truffa grazie a una telecamera nascosta e ad alcune intercettazioni, la donna, Anna Maria Lo Brano, era stata “ingaggiata” dal leader del movimento No Vax, Filippo Accetta, e un suo amico, Giuseppe Tomasino, per effettuare decine di false vaccinazioni al fine di far ottenere il Green Pass senza somministrare realmente il vaccino.

La donna avrebbe ricevuto 400 euro per ogni falsa vaccinazione effettuata. Come dimostra il video in testa all’articolo, l’infermiera, prima di ogni inoculazione, svuotava la siringa in una garza per poi fingere di somministrare il vaccino anti-Covid.

I tre sono accusati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato, mentre tutti i Green Pass ottenuti attraverso le false vaccinazioni sono stati bloccati.