Palermo, bambina di 11 mesi in overdose: è il quarto caso in meno di un mese

Palermo, bambina di 11 mesi in overdose: quarto caso in meno di un mese

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata in overdose all’ospedale Di Cristina di Palermo: si tratta del quarto caso in poco meno di un mese.

La piccola, le cui condizioni di salute sono migliorate dopo un iniziale ricovero nel reparto di Rianimazione, è risultata positiva all’assunzione di cannabinoidi, droga molto probabilmente utilizzata dai suoi genitori.

Secondo quanto svelato da La Repubblica, la procura dei minorenni ha avviato un’indagine sull’accaduto e ha perquisito l’abitazione della famiglia alla ricerca di sostanze stupefacenti.

“Siamo preoccupati per questi episodi che riscontriamo sempre più spesso” ha dichiarato nei giorni scorsi la procuratrice Claudia Caramanna. Ora, il tribunale potrebbe procedere alla sospensione della responsabilità genitoriale.

Si tratta del quarto caso in poco meno di un mese: gli altri tre episodi si erano verificati a metà novembre, tutti a distanza di pochi giorni. Anche in queste occasioni, i bambini erano stati ricoverati d’urgenza in ospedale dopo aver assunto hashish, marijuana e, in un caso, anche cocaina.