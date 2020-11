Tragedia in una scuola di Palermo: bambina di 10 anni cade durante l’ora di educazione fisica e muore

Tragedia a Palermo: bambina di 10 anni muore a scuola

Bambina di 10 anni muore durante l’ora di educazione fisica: è quanto accaduto in una scuola di Palermo nella mattinata di mercoledì 25 novembre. La tragedia è avvenuta presso la scuola media Vittorio Emanuele Orlando, situata in via Lussemburgo. La piccola, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è caduta durate l’ora di educazione fisica. La bambina ha battuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli uomini del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili dal momento che la bambina era già deceduta. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri e il medico legale, che dovranno stabilire la dinamica esatta dei fatti.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. Effetto Covid: mai così poche nascite in Italia dal 1861 / 2. Regno unito, papà uccide il figlio di 11 mesi gettandolo in un fiume: “Si stava trasformando nel diavolo” / 3. Bolivia, bambino di 2 anni preso a frustate con un filo di metallo: “Ha rotto la custodia del mio telefono”

Potrebbero interessarti Roma, sgomberato il Cinema Palazzo: “Ci hanno paragonato a Casapound, ma qui si fa cultura” Campania, scuole dell'infanzia e asili nido a TPI: "Situazione allo stremo, Regione assente" Effetto Covid: mai così poche nascite in Italia dal 1861