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Ora legale 2026: quando cambia e come spostare le lancette

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di Antonio Scali
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Ora legale 2026: quando cambia e come spostare le lancette, avanti o indietro, orario

Torna l’ora legale: ma quando avviene il cambio? Come spostare le lancette dell’orologio e quando? Un’ora avanti o indietro? Come ogni primavera anche nel 2026 torna l’ora legale in Italia. Il cambio dell’ora è previsto nella notte fra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando le lancette andranno spostate un’ora avanti tra le 2 e le 3 del mattino.

Ricordiamoci quindi questo weekend, a partire dalla notte tra sabato e domenica, di spostare le lancette un’ora avanti. Convenzionalmente il cambio avviene tra le 2 e le 3 di notte. Farà dunque buio più tardi, permettendo così di risparmiare sull’energia elettrica. Un segnale che la bella stagione è ormai alle porte. Questa notte si dormirà quindi un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce naturale in più per altri sette mesi, fino all’autunno, quando a fine ottobre ci sarà il cambio e il ritorno dell’ora solare. Da tempo è aperto un ampio dibattito, a livello europeo, per abolire il cambio dell’ora: per il momento non se n’è fatto nulla.

C’è da dire che ormai smartphone, pc e tablet si aggiornano automaticamente, mentre dovremo fare attenzione nel ricordarsi di spostare manualmente le lancette dei nostri dispositivi analogici, come gli orologi a muro. Da questo weekend quindi le giornate si allungheranno ulteriormente e farà buio più tardi la sera.

Ora legale 2026: la storia

In Italia l’ora legale esiste dai tempi della Prima guerra mondiale, esattamente dal 1916. Avere un’ora in più di luce portava infatti numerosi risparmi e vantaggi all’epoca del conflitto. Il passaggio fu poi abolito a partire dal 1920 ma nei decenni successivi venne reintrodotto e nuovamente abolito diverse volte. Nel 1966 l’ora legale fu definitivamente ristabilita, era un periodo di crisi energetica in cui serviva sfruttare meglio la luce del sole nel tardo pomeriggio e alla sera. L’ora in più di luce restò in vigore dal 1966 al 1980 per quattro mesi all’anno (da maggio a settembre), ma dal 1981 arrivò una ulteriore novità con l’introduzione dell’ora legale notte tra il sabato e la domenica successiva all’equinozio di primavera, più semplicemente nell’ultima domenica di marzo. L’ultima modifica ai tempi dell’ora legale risale al 1996: da allora il passaggio dall’ora solare a quella legale avviene con uguali tempi (fusi orari a parte) e modalità tra tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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