Gratta e vinci: due operai vincono 5 milioni di euro con il Maximiliardario

Due operai hanno vinto 5 milioni di euro al Gratta e Vinci in un bar tabacchi della frazione Tintorale di Crognaleto (Teramo), in Abruzzo.

Il due lavoratori hanno centrato la vittoria grazie al numero vincente 31 trovato sul biglietto del concorso MaxiMiliardario pagato 20 euro.

Dina D’Alonzo, la proprietaria del Bar Tabaccheria Cosciotti in cui è stata realizzata la super vincita, spiega che i due operai vittoriosi potrebbero essere lavoratori della ditta che opera per la ricostruzione del post sisma in Abruzzo.

“Oggi è un giorno speciale! Vinti al Bar Cosciotti CINQUEMILIONI di EURO!!!!”, ha scritto la titolare sulla pagina Facebook dell’attività.

“Grande gioia per questa vincita in paese – dichiara il Sindaco Giuseppe D’Alonzo, che è anche padre della proprietaria del bar, – fa piacere sapere che si tratta di brava gente, dispiace sapere che sono soldi italiani che se ne andranno fuori dall’Italia”.

I due operai che hanno vinto al Gratta e Vinci sarebbero quindi stranieri. Quella del Bar Tabaccheria Cosciotti è una delle vincite più grosse mai registrate in Abruzzo dopo quella di Chieti sempre per 5 milioni di euro nel 2016.

