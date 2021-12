“Omicron è esplosa”: i risultati della “flash survey” che dovrà indirizzare le decisioni del governo

In Italia la nuova variante del coronavirus rappresenta già quasi il 30 percento dei contagi, cento volte il dato di appena due settimane fa, compreso tra lo 0,2 e lo 0,3 percento. È il risultato della “flash survey”, la rilevazione che dovrà indirizzare le decisioni della cabina di regia di oggi, in cui il governo dovrà approvare contromisure alla rapida avanzata della variante omicron.

Un’accelerazione vista già in altri paesi, che potrebbe portare omicron a diventare la variante prevalente già entro fine anno, superando la soglia del 50 percento. “Omicron è esplosa”, ha commentato il ministero della Salute nel rapporto, secondo quanto riportato da La Repubblica.

Secondo le stime dell’Istituto superiore di sanità, elaborate sui tamponi analizzati dalle regioni lunedì scorso, la prevalenza di omicron è superiore al 25 percento e potrebbe essere già vicina al 30 percento. In Lombardia, una delle regioni attualmente più colpite dal virus, omicron ha già superato il 30 percento dei casi, con una maggiore circolazione nella parte nordoccidentale della regione. Nel Lazio invece il dato sarebbe ancora intorno al 15 percento.

Da quando è emersa in Sudafrica e Botswana a novembre, omicron ha preoccupato tra gli esperti per l’estrema rapidità con cui si diffonde e la capacità di reinfettare anche chi è già stato contagiato da Covid-19. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il tempo in cui il numero di casi di omicron raddoppia può arrivare a 1,5 giorni, rispetto a due settimane circa per la variante delta, mentre secondo uno studio dell’Imperial College di Londra valuta il rischio di reinfezione è 5,4 volte superiore rispetto alla delta.

Nelle scorse ore l’Imperial College ha anche trovato che la variante presenta una “moderata riduzione” del rischio di ospedalizzazione rispetto a delta, con una probabilità del 40-45% inferiore di essere ricoverati dopo una visita in ospedale. Nonostante la minore gravità apparente della variante, la velocità con cui si diffonde rischia comunque di portare a un rapido aumento dei ricoveri e a serie difficoltà per il sistema sanitario, come avvenuto in Regno Unito, dove, secondo il primo ministro Boris Johnson, la “situazione omicron è estremamente difficile”. “I casi di Omicron sono in aumento in tutto il Paese ora e i ricoveri ospedalieri stanno aumentando piuttosto rapidamente a Londra”, ha detto Johnson, che negli scorsi ha accelerato la campagna per la terza dose.