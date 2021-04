San Martino in Rio (Reggio Emilia) arrestato Marco Eletti, scrittore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità

Marco Eletti è il 33enne arrestato questa mattina, lunedì 26 aprile, dagli inquirenti a San Martino in Rio, una zona poco distante da Reggio Emilia, con l’accusa di omicidio del padre e del tentato omicidio della madre. La donna si trova ora in ospedale in gravi condizioni. Il giovane non ha confessato il delitto e continua a proclamarsi innocente. Gli investigatori, però, non hanno creduto alla sua ricostruzione dei fatti. Il 33enne si trova in carcere, in attesa di un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo.

Eletti è un impiegato tecnico conosciuto sul web per la sua passione per la scrittura e per i romanzi thriller ma è anche noto per la sua partecipazione al programma Rai “L’Eredità”. Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne avrebbe ucciso il padre e ferito gravemente la madre dopo una lite. Paolo Eletti, pensionato di 58 anni, è stato ritrovato nella sua villetta di San Martino in Rio con il cranio fracassato a martellate. La moglie Sabrina Guidetti, parrucchiera, è stata ritrovata senza sensi distesa su un divano con i polsi tagliati. La donna è ricoverata a Reggio Emilia in coma farmacologico.

A chiamare i soccorsi è stato proprio Marco Eletti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’uomo ha lanciato l’allarme anche per un principio d’incendio che si stava sviluppando nel garage. Quando i carabinieri, coordinati dal pm Piera Giannusa, sono arrivati sulla scena del crimine il 33enne appariva scioccato. Per ricostruire l’accaduto, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Paolo Eletti ed è stata sequestrata la villetta.

Sul blog di Marco Eletti si leggono i suoi scritti e il suo racconto della partecipazione al programma L’Eredità, “Rivedermi in Tv mi ha fatto un certo effetto — ha raccontato sul suo blog — e purtroppo la mia uscita continua a intristirmi ancora oggi. Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione. Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale”. Eletti racconta “dell’amore per la cucina della sua terra, la sempre voglia di salire in moto e partire senza meta insieme alla sua compagnia, e il bisogno costante di sdraiarsi sull’erba e assaporare i silenzi della campagna”. Sul suo profilo social, il 33enne si descrive come “Writer per Lavoro&Passione” e, infatti, ha pubblicato 6 libri.

