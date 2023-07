Omicidio Primavalle, il killer: “Michelle mi ha aggredito per soldi”

Il 17enne che ha ucciso Michelle Causo a Primavalle avrebbe commesso l’omicidio dopo essere stato aggredito dalla ragazza, che voleva i soldi dell’hashish che gli aveva venduto: è questa la versione ribadita dal killer nel corso del secondo interrogatorio a cui è stato sottoposto, al termine del quale è stato convalidato il suo arresto.

Non solo, secondo quanto riferito dall’assassino sarebbe stata una frase in particolare di Michelle a far scattare la furia omicida del ragazzo. “Se non mi dai i soldi, dico a tua madre che ti fai le canne” avrebbe detto la vittima al suo killer.

Questa versione, però, non convince gli inquirenti i quali continuano a seguire diverse piste, dall’approccio sessuale terminato in tragedia alla possibilità che i due potessero avere una relazione clandestina.

Nel frattempo, domani, lunedì 3 luglio, nel quartiere di Primavalle ci sarà una fiaccolata indetta da Vincenzo Lenzoni, preside del liceo Gassman, la scuola frequentata da Michelle Causo, per interrompere “questa catena di odio e violenza”, mentre mercoledì 5 alle 11 si svolgeranno, nella chiesa della Presentazione, sempre nel quartiere romano di Primavalle, i funerali della ragazza.