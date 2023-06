Omicidio Giulia Tramontano, il fidanzato ha cercato online come ucciderla: “Aveva già deciso tutto”

Omicidio Giulia Tramontano, il fidanzato ha cercato online come ucciderla

Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio di Giulia Tramontano: il fidanzato della vittima, infatti, aveva cercato online informazioni su come assassinare una persona e come sbarazzarsi di un cadavere.

Lo ha dichiarato il procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella, nel corso di una conferenza stampa in cui ha svelato i dettagli del delitto.

“Ha cercato online come uccidere e come disfarsi della sua compagna Giulia Tramontano” ha dichiarato la pm sottolineando anche come il killer abbia “inviato messaggi all’amica della compagna dal telefono della Tramontano quando l’aveva già uccisa”.

Cronaca / Il commovente post della sorella di Giulia Tramontano: “La nostra famiglia sarà per sempre unita” Cronaca / “Penso solo cose negative”: la terribile sensazione della mamma di Giulia Tramontano prima della tragica verità Cronaca / Giulia Tramontano, il fidanzato dopo il delitto diceva all’amante: “Se ne è andata, sono libero, il figlio non è mio”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cinque minuti prima che Giulia rientrasse in casa il fidanzato ha cercato online “come disfarsi di un cadavere in una vasca da bagno e come ripulire macchie di bruciato”.

Motivo per cui ad Alessandro Impagnatiello viene contestata la premeditazione: “Si tratta di un omicidio premeditato. Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla”.

La pm ha anche aggiunto che qualcosa nella ricostruzione del giovane “non torna” e ci sono ancora indagini in corso per capire se Impagnatiello abbia avuto dei complici.

“Un’altra tragica vicenda di femminicidio” ha poi commentato la pm, secondo cui “a noi donne insegna che non dobbiamo mai andare ad un ultimo incontro di spiegazione”.