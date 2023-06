Il 30enne, dopo il delitto, ha trasportato il corpo nel suo suv e ha vagato per chilometri. Ma ha anche cercato la sua amante, la collega americana con cui aveva una storia parallela che Giulia aveva scoperto. “Lei se ne è andata, ora sono un uomo libero”, le ha detto giurando che il bambino che Giulia portava in grembo non era suo. La collega, però, spaventata, ha preferito non incontrare Impagniatiello, proponendogli solo un confronto a distanza.