Omicidio Giulia Tramontano, l’avvocato di Impagnatiello: “Dice che unico pentimento è togliersi la vita”

“Ha confermato quello che aveva detto durante la confessione, e ha aggiunto dei dettagli”. Lo ha detto il legale di Alessandro Impagnatiello, il barman che nelle scorse ore ha confessato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Parlando con i cronisti dopo l’interrogatorio di convalida del fermo, l’avvocato Sebastiano Sartori ha riferito alcune frasi che il suo assistito gli avrebbe ripetuto nelle ultime ore: “Ha detto che l’unica forma di pentimento possibile, che abbia un senso, è quella di togliersi la vita. Me lo ha ripetuto l’altra notte”.

Impagnatiello, secondo il suo avvocato, “nega la premeditazione” e “ha ribadito di aver fatto tutto da solo, sicuramente, al 100 percento“, escludendo che abbia avuto dei complici o che i genitori fossero coinvolti. “ In questo momento è in una situazione in cui inizia a percepire la realtà, in cui si è trovato già dall’interrogatorio davanti ai carabinieri. È una situazione angosciante e terribile, molto grave”, ha ribadito. Alla domanda se teme che possa accadere qualcosa a Impagnatiello in carcere, Sartori ha risposto: “No, sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione”.