Confessa il killer dell’omicidio di Faenza: il 53enne Pierluigi Barbieri ha confessato di aver ucciso Ilenia Fabbri all’alba del 6 febbraio. L’uomo, detto “lo zingaro”, è nato a Cervia (Ravenna) e da tempo vive in provincia di Reggio Emilia.

Barbieri ha confessato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, dinanzi al gip Corrado Schiaretti e al pm Angela Scorza. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il 53enne “ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti”. Nel pomeriggio sarà interrogato l’ex marito della vittima, il 54enne Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Ilenia Fabbri.

Il 53enne ha parlato anche del compenso pattuito con Nanni: circa 20 mila euro e un’automobile. Ha detto che il suo compito era di uccidere Ilenia Fabbri, “dovevo strangolarla o buttarla giù dalle scale”. Ma la donna si è difesa fino all’ultimo e per questo, alla fine, l’ha accoltellata alla gola.

Nell’ordinanza che ha disposto gli arresti, Barbieri viene descritto come “accreditato nell’ambiente malavitoso come soggetto disponibile a partecipare a spedizioni punitive, in spregio a qualunque rischio”. Nella sua abitazione la polizia ha trovato e sequestrato 2.200 euro in contanti di cui non è chiara la provenienza, e che potrebbero essere collegati all’omicidio di Ilenia Fabbri.

