Oliviero Toscani è ricoverato all’ospedale in gravi condizioni

Oliviero Toscani è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Lo scorso agosto il fotografo 82enne ha reso noto di essere affetto da una malattia incurabile, l’amiloidosi, caratterizzata dall’accumulo anomalo di proteine nei tessuti.

Toscani, che risiede nella vicina Casale Marittimo, in provincia di Pisa, è stato ricoverato nel mattino di oggi, venerdì 10 gennaio, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

Secondo quanto da lui stesso raccontato, la malattia gli è stata diagnosticata due anni fa. “Non ho paura di morire, basta che non faccia male”, ha detto il fotografo in una delle sue ultime interviste, concessa al Corriere della Sera: “Ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.

Notizia in aggiornamento

