Roma, nuovo sgombero all’ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina

Nella mattina di oggi, venerdì 6 maggio, intorno alle 8, le forze dell’ordine hanno dato il via a una nuova operazione all’ex fabbrica di penicillina in via Tiburtina, a Roma. Al momento sono in corso le procedure per identificare le persone all’interno della fabbrica. Una decina circa sono state fatte salire sul pulmino della polizia per essere portate in questura, un’altra decina circa si sono allontanate autonomamente dopo essere state identificate. Complessivamente, dovrebbero essere una trentina le persone presenti. Tra loro, anche alcune donne e una persona anziana.

Un funzionario del locale commissariato di Polizia presente sul posto fa sapere a TPI che l’operazione è volta allo sgombero e alla messa in sicurezza dell’area, che si trova in condizioni fatiscenti, e che l’operazione si concluderà in giornata e che seguirà una bonifica da parte della proprietà. Alla domanda sul numero di persone presenti nella fabbrica, il funziario risponde: “Stiamo ancora lavorando”.

La società proprietaria dell’edificio risulta fallita già dal 2018 e la fabbrica è in vendita all’asta fallimentare.

Sul posto sono presenti 3 furgoncini della polizia e decine di agenti, molti dei quali sonno entrati nell’edificio.

Presente anche personale anche personale della sala operativa sociale, che era stata presente nei giorni scorsi e che ha assicurato che ci sarà una presa in carico degli abitanti, la polizia municipale, e l’unità cinofila. Il traffico sulla Tiburtina non è stato chiuso e la circolazione è regolare.

La fabbrica, sgomberata il 10 dicembre 2018 in una massiccia operazione, durante la quale si era recato sul posto l’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, era tornata a essere abitata da senza fissa dimora.

Inaugurata alla presenza del premio Nobel Alexander Fleming nel 1950, la fabbrica LEO ha dato per decenni lavoro a centinaia di lavoratori, prima di essere abbandonata alla fine degli anni Duemila.

Da allora è diventato un insediamento informale, popolato da persone italiane e straniere. Gli abitanti del quartiere hanno dato vita a un comitato per chiedere l’evacuazione e la bonifica, considerati i rischi ambientali e la presenza di materiale potenzialmente pericoloso all’interno della fabbrica. Negli scorsi mesi si erano verificati alcuni incendi all’interno.