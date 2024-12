Nola, bambino di 10 anni muore investito da un’auto al passaggio a livello

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sul passaggio a livello della Circumvesuviana a Nola, in provincia di Napoli.

Il piccolo, nato in Polonia ma residente in Finlandia, era in vacanza con la sua famiglia nella cittadina della provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito, è stato travolto da una vettura, condotta da una donna, che si accingeva a superare il passaggio a livello e ha accelerato appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Il bambino si trovava sull’altro lato della strada ed è stato travolto.

Sulle dinamiche dell’accaduto indagano la Polizia locale la Polizia di Stato, che stanno controllando anche le immagini di videosorveglianza che sono installate in zona.

La donna che era alla guida dell’auto si è immediatamente fermata per prestare soccorso al piccolo, le cui condizioni però sono apparse fin da subito disperate. Caricato in auto, il bambino è stato portato all’ospedale di Nola, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La donna è stata sottoposta all’alcoltest e agli accertamenti tossicologici ed è risultata negativa.

“Una tragedia, non ci sono parole – ha commentato Umberto De Gregorio, amministratore di di Eav (Ente Autonomo Volturno), la società che gestisce la Circumvesuviana. “Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sul passaggio a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche Eav nel suo piccolo elimina tutti i passaggi a livello appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.