“Noi Siamo L’Italia”, l’emozionante video che incoraggia gli italiani in emergenza Coronavirus

Andrà tutto bene, siamo forti e ce la faremo. E’ questo il messaggio contenuto nell’emozionante video intitolato “Noi siamo l’Italia” che, circolato nelle ultime ore sui social, ha già raggiunto tante case degli italiani in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. Un messaggio di speranza sulle note di We are the Champions dei Queen, un montaggio realizzato da un autore ancora sconosciuto che ha unito immagini dei più bei luoghi dell’Italia, come anche alcune grandi imprese degli italiani.

“Sarò una cretina ma a vedere questo video mi sono commossa”, ha scritto sul suo profilo Twitter la cantante Paola Turci condividendo la clip che vede passare in sovrimpressione queste parole: “Il momento è delicato ma noi non dobbiamo dimenticare che siamo l’Italia, teniamo duro e tutto andrà bene”.

