Napoli: le strade sono piene di gente nonostante i divieti per il Coronavirus | VIDEO

Un video girato a Napoli mostra le vie della città decisamente affollate nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Un cittadino si fa strada con la sua telecamera e incontra numerosi passanti, come se il decreto del governo, che impone di stare a casa salvo necessità stringenti, non fosse in vigore. Immagini che mostrano come, sebbene molti cittadini italiani abbiano recepito la portata dell’emergenza, ce ne siano altri ancora convinti che il Coronavirus si possa prendere sottogamba.

In questi giorni, in Italia, la polizia ha denunciato moltissimi cittadini che violavano le restrizioni. Chi mangiava un panino all’aperto, chi giocava a carte sulle panchine, addirittura chi organizzava feste in abitazioni private. E in molte città si sono viste immagini di assembramenti. Napoli, con questo video che lo testimonia, si aggiunge a una lista già molto lunga.

Leggi anche:

1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Bergamo, anestesista dell’ospedale: “Intubiamo 7 pazienti al giorno, reggeremo pochissimo” Coronavirus, primo morto in Sardegna: è un uomo di 42 anni Fermato dalla polizia in bici, reagisce agli agenti: “Questo è abuso e sequestro di persona” | VIDEO