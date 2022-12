Nizza Monferrato, frontale tra due auto: morto un bambino di un anno e mezzo

Un terribile incidente nella notte a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha spezzato la vita di un bambino di un anno e mezzo: sulla strada provinciale 28 che collega il comune con Bruno, due auto hanno avuto un frontale. Sul posto sono subito intervenuti polizia, operatori del 118 e i vigili del fuoco di Asti, per estrarre le persone ferite dalle lamiere. Inutile la corsa in ospedale ad Alessandria, per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Feriti i suoi genitori: la madre è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, il padre ha riportato lesioni più lievi. In ospedale anche una quarta persona, che sedeva nell’abitacolo dell’altra auto coinvolta. Il conducente del veicolo è risultato positivo all’alcool test. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbero state la scarsa visibilità e l’asfalto bagnato per la pioggia. Sulla dinamica sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.