Roma, neonato morto per una grave emorragia: si sospetta per una circoncisione in casa

Un neonato di appena 20 giorni è stato portato in gravissime condizioni al Policlinico di Tor Vergata in seguito a una violenta emorragia, ed è morto poco dopo il ricovero: i genitori, appartenenti alla comunità nigeriana di Colonna, vicino Roma, hanno chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri all’alba dello scorso venerdì.

Si sospetta che il piccolo sia stato sottoposto a un rituale di circoncisione in casa. Era privo di sensi quando è stato preso in carico dalle autorità. I militari dell’Arma hanno subito attivato il 118 per far portare il bambino in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, non è escluso che già in giornata ci possano essere indagati per omicidio. Due anni fa, a Tivoli, ci fu una vicenda analoga.