Un bambino di dieci mesi è morto a causa di un errore molto grave ed eclatante. I fatti sono avvenuti all’ospedale Regina Margherita di Torino nell’aprile del 2021. Il chirurgo che lo operava ha reciso per sbaglio la sua aorta. Ma le responsabilità appaiono più ampie, come riporta Repubblica. E infatti la procura ha iscritto nove medici nel registro degli indagati.

In particolare viene attenzionata la prima equipe che ha operato il bambino. Secondo le indagini, il chirurgo non era esperto in operazioni sui neonati. Era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto pediatria. Ma si è verificato anche un problema nel monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione. I medici non si sono accorti della rescissione dell’aorta, e sono intervenuti solo dopo tre ore e mezza.

Evidentemente troppo tardi, visto che la situazione stava già precipitando. A quel punto i dottori hanno deciso per un secondo intervento. Ma al mattino il cuore del bambino di appena 10 mesi ha smesso di battere. Sotto accusa sono finiti quindi il chirurgo, l’anestesista, un altro medico e il primario di chirurgia. In tutto gli indagati sono nove. L’inchiesta è affidata al pubblico ministero Giovanni La Rosa.