Nel Cuneese 50 mucche sono state uccise dal sorgo

Sono cinquanta le mucche morte intossicate a Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Avevano mangiato il sorgo – una pianta appartenente alle graminacee – che, probabilmente, a causa della siccità aveva sviluppato alcune sostanze tossiche come acido cianidrico. È accaduto nell’azienda agricola di Giacomino Olivero, che alleva bovini di razza piemontese, come riportato dal Corriere della Sera.

Domenica 7 agosto, l’allevatore ha portato 160 mucche in un terreno di proprietà, che si trova a circa un chilometro dalle stalle. Gli animali hanno iniziato a pascolare nel campo coltivato a sorgo quando a un certo punto, in pochi minuti, hanno cominciato a tremare e a cadere: “Uccise come mosche”, ha raccontato Olivero. Sul posto sono intervenuti il veterinario dell’azienda agricola e quello dell’Asl Cn2. Circa 30 vacche sono state salvate e sono in corso le analisi sulle piante ingerite e sulle carcasse delle mucche.

“Un fatto inaspettato che ci ha colpito tutti. Gli allevatori sanno che sorgo e mais, se sotto stress idrico, possono produrre tossine: lo sa bene chi alleva mucche da latte. Nessuno però si aspettava un esito così grave”, ha commentato Elia Dalmasso, presidente di Ara Piemonte e Liguria.