Bari, il negozio di bomboniere vende pistole e mitragliatori in ceramica: “Articoli molto richiesti”

Due pantere nere posizionate su un letto con testiera barocca, un mitragliatore dipinto d’oro e due pistole bianche calibro 9: no, non si tratta del set di Gomorra o dell’interno di una delle abitazioni del clan Spada riprese dalle telecamere di qualche tg a seguito di un blitz dei Carabinieri, ma della vetrina di un negozio di bomboniere nel quartiere Libertà di Bari.

In un luogo dove, purtroppo, non mancano la criminalità organizzata come episodi di sparatorie e morti in strada, quella vetrina è qualcosa che incuriosisce quando non lascia interdetti. Quante volte può capitare di passare davanti a un negozio specializzato in oggettistica per cerimonie e scorgere in bella vista una vera e propria Santa Barbara, lucidata e lustrata come qualsiasi altro suppellettile? Non a caso infatti – come raccontato dal Corriere – c’è chi, passando lì di fronte, scatta una fotografia o si ferma stupito ad osservare quell’arsenale di ceramica.

“Tutto in finissima ceramica. Li vendiamo perché sono oggetti molto richiesti”, è quanto spiegato dai titolari del negozio, aperto da circa mezzo secolo in quel quartiere del capoluogo pugliese. Per quanto riguarda i prezzi dei curiosi articoli da regalo i proprietari preferiscono mantenere un certo riserbo: “Li diciamo solo di persona, qui in negozio, ai nostri clienti”. Assicurano, però, che si tratta di “prezzi accessibili, alla portata di tutti”, visto che, in effetti, la richiesta è davvero alta per quel tipo di oggetti. Che non vengono acquistati come doni da presentare in caso di matrimoni o comunioni, come sarebbe “normale” pensare; si tratta di “idee regalo molto gettonate, soprattutto tra parenti e amici, per i compleanni”, spiegano sempre nel negozio. “Certamente, per ovvie ragioni, il fucile costa di più rispetto alle pistole”, è la precisazione della commessa dell’attività.

Ma come scegliere tipo e colore? In base all’arredamento della casa del festeggiato, ovviamente, che potrà esporre quegli inconsueti doni dove meglio crede. Sia i kalashnikov che le calibro 9 sono “disponibili in tre modelli: dorati, argentati o semplicemente bianchi” e sono tutti in ceramica finissima e ricercata. Solo prodotti di altissima qualità per i clienti di questo negozio che, come è possibile leggere sulla recensione di un sito specializzato in liste nozze, “propone un ampio catalogo di bomboniere personalizzabili, eleganti e originali per accompagnare il ricordo del vostro evento più bello con un oggetto unico, che conquisterà i vostri ospiti e sarà capace di esprimere al meglio la vostra personalità”.

