Durissimo scontro tra Feltri e Nathania Zevi, moglie di Parenzo: “Lui è un finto ebreo”

Un botta e risposta inedito quello che si è svolto oggi su Twitter tra il direttore di Libero Vittorio Feltri e Nathania Zevi, giornalista e moglie di David Parenzo. “Meraviglioso. Giletti invita Parenzo all’Arena. E tutti ci divertiamo ad ascoltare Sallusti che si pulisce le scarpe col finto ebreo che, se fosse autentico, non farebbe la solita figura di merda”, ha scritto in un tweet il direttore di Libero, riferendosi allo scontro andato in onda ieri sera nello studio di Non è l’Arena su La7.

La polemica tra David Parenzo e Alessandro Sallusti riguardava la gestione della notizia della liberazione di Silvia Romano. Il clima si è acceso dopo una battuta su Ruby e il fatto che fosse la nipote di Mubarak. A rispondere a Feltri su Twitter, però, non è stato il giornalista ma la moglie Nathania Zevi.

“Spero solo che il Dio di noi ebrei (veri, finiti o patentati da Feltri) ci metta una mano in testa e ci protegga dalla possibilità di invecchiare come te Vittorio. Un uomo che è stato tante cose, tra cui intelligente, affascinante e di successo e che oggi non ha più dignità”.

