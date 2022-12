Parte dal centro di Torino il tour del Coca-Cola Christmas Village ‘The Magic of Giving’. Da domenica, in piazza Solferino, verrà allestito un villaggio di Natale per sostenere il Banco Alimentare, grazie ad un Tir 100% elettrico, nel nome della sostenibilità sociale e ambientale. Nel Villaggio sarà presente un’Area Fun con giochi dedicati ai visitatori, mentre sarà possibile mangiare una pizza nel ‘Food Truck’. In queste aree saranno presenti i volontari di Banco Alimentare del Piemonte per raccogliere fondi. È il sesto anno consecutivo che la Coca-Cola collabora con il Banco, con questa iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 12 milioni di pasti. “Siamo orgogliosi di sostenere Banco Alimentare e i suoi volontari anche a Torino, una città che è nel cuore di Coca-Cola da sempre e ancora di più da quando abbiamo preso parte alle emozioni dei Giochi Olimpici Invernali del 2006”, spiega Cristina Camilli, direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia.

“Quest’anno, più che mai – aggiunge – ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale e nel villaggio Coca-Cola si potrà vivere un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dalla possibilità di dedicare un’attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita”. “Non potevamo non toccare, durante questo tour natalizio, il capoluogo del Piemonte, in un anno in cui questa Regione ha rappresentato per Coca-Cola una comunità accogliente non solo per una storica realtà di eccellenza come Lurisia, con la sua sede di Roccaforte Mondovì (Cuneo), ma anche per il nuovo polo di innovazione e sostenibilità dedicato al riciclo del Pet inaugurato di recente a Gaglianico (Biella)”, conclude Giangiacomo Pierini, direttore Corporate Affairs & Sostenibilità Coca-Cola Hbc Italia.