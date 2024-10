Napoli, sparatoria in centro nella notte: muore ragazzo di 15 anni, altri due minorenni feriti

Un ragazzo di 15 anni, Emanuele Tufano, è morto in sparatoria avvenuta nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre in pieno centro a Napoli, all’angolo tra via Carminiello al Mercato e corso Umberto. La vittima abitava nel rione Sanità ed era incensurato. Non è chiaro se fosse il bersaglio di un raid o se sia rimasto coinvolto per caso.

Nella sparatoria sono rimasti feriti anche altri due minorenni, rispettivamente di 17 e 14 anni, entrambi ricoverati al Cto: il primo sarebbe stato colpito anche lui da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita, il secondo avrebbe riportato invece lievi escoriazioni, forse per una caduta.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero dodici i colpi d’arma da fuoco sparati. Sul posto sono giunti nella notte Polizia e ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che posto sotto sequestro le telecamere di videosorveglianza della zona.

